Kayseri'de alkollü sürücü, polislerin sabrını sınadı

Cezalar arttı, alkollü direksiyona geçen trafik canavarlarının sonu gelmedi...

Son vaka Kayseri’nin Kocasinan ilçesinden.

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde H.Ö., yönetimindeki 34 DUG 303 plakalı otomobille kaldırıma çarparak yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.’nün 2.55 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

ÖNCE TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan H.Ö., kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere yardımcı oldukları için teşekkür ederken, el konulan ehliyetini ekip aracından alıp gitmeye çalışarak adeta ekibin sabrını denedi.

EHLİYETİNİ ALIP GİTMEK İSTEDİ

Alkollü sürücü, 1 promil üzeri olması nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan karakola ifade vermeye götürüleceğini öğrenince de ekiplere zorluk çıkardı.

H.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otomobil, çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.