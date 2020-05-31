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    Kayseri'de arabalı düğün

    Kayseri'de Kemal Kaygın ve Kübra Emiroğlu çifti yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin otomobilleriyle katıldığı düğün ile evlendi.
    • AA
    • 31.05.2020 - 02:36
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    Kayseri'de arabalı düğün

    Kayseri'de, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık etkinliklerin kısıtlanması nedeniyle düğünlerini yapamayan Kemal ve Kübra çifti arkadaşları ve yakınlarının katılımı ile arabalı düğün yapmaya karar verdi.

    Kayseri'de arabalı düğün VİDEO

    DAVETLİLER ARAÇLARINDAN ÇIKMADI

    Talas ilçesinde düğün yapmak için Kayseri Valiliğinden izin alan çift, kendileri için açık alanda kurulan sahnede ilk danslarını yapıp müzik eşliğinde oynadı.

    Davetliler ise sosyal mesafe kuralına uyarak düğünü otomobillerinin içerisinden takip etti.

    Sembolik düğün pastalarını da kesen genç çiftin mutlu günlerine otomobillerinden şahitlik eden arkadaşları korno çalarak mutluluklarını paylaştı.

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