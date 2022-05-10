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    Kayseri'de evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atladı

    Kayseri'de evde tartıştığı 2 kişi tarafından darbedilince kaçmak için 1'inci kattan atlayan 43 yaşındaki Mehmet T.'nin ayağı kırıldı.
    • 10.05.2022 - 19:52
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    Kayseri'de evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atladı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesindeki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana gelen olayda, Mehmet T. evine gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi ile alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

    Evinde darbedildi, balkondan atladı

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet T., tartıştığı 2 kişi tarafından darbedildi. Bu sırada Mehmet T., 1'inci katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.

    Kayseri de evinde darbedilen kişi 1 inci kattan atladı #1

    Ayağı kırıldı

    DHA'nın haberine göre, ayağı kırılan Mehmet T. acı içerisinde yardım isterken, 2 şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kayseri de evinde darbedilen kişi 1 inci kattan atladı #2

    Kayseri de evinde darbedilen kişi 1 inci kattan atladı #3

    Kayseri de evinde darbedilen kişi 1 inci kattan atladı #4

    Kayseri de evinde darbedilen kişi 1 inci kattan atladı #5


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