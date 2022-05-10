Kayseri'de evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atladı

Kayseri'de evde tartıştığı 2 kişi tarafından darbedilince kaçmak için 1'inci kattan atlayan 43 yaşındaki Mehmet T.'nin ayağı kırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesindeki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana gelen olayda, Mehmet T. evine gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi ile alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Evinde darbedildi, balkondan atladı

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet T., tartıştığı 2 kişi tarafından darbedildi. Bu sırada Mehmet T., 1'inci katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Ayağı kırıldı

DHA'nın haberine göre, ayağı kırılan Mehmet T. acı içerisinde yardım isterken, 2 şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.













