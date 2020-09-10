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Kayseri'de maske cezası yiyen vatandaştan polise tepki

Kayseri'de maske cezası yiyen vatandaştan polise tepki

Denetimlerde, sigara içmek için maskesini takmayan ve "Deli misiniz" diye sitemde bulunan vatandaş cezadan kurtulamadı.