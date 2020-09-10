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    Kayseri'de maske cezası yiyen vatandaştan polise tepki

    Denetimlerde, sigara içmek için maskesini takmayan ve "Deli misiniz" diye sitemde bulunan vatandaş cezadan kurtulamadı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 12:24
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    Kayseri'de maske cezası yiyen vatandaştan polise tepki

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bugün Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimleri yapılacağı açıklanmıştı.

    Kentlerdeki denetimler başlarken, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda sigara içmek için maskesini takmayan Fatih S., ekiplere yakalandı.

    CEZA UYGULANDI

    Polis ekipleri tarafından kimliği istenilen Fatih S.'ye cezai işlem uygulanırken, yaşlı adam ise duruma sinirlendi.

    "DELİ MİSİNİZ"

    Fatih S., “Hasta mısınız? Deli misiniz” diye tepki gösterdikten sonra sigarasını yere atsa da ceza yemekten kurtulamadı.

    Kayseri de maske cezası yiyen vatandaştan polise tepki #1

    Kayseri'de maske cezası yiyen vatandaştan polise tepki

    lk

    Kayseri de maske cezası yiyen vatandaştan polise tepki #2

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