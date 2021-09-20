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    Kayseri'de sahte dolar bozdurmak isteyen 1 kişiye gözaltı

    Kayseri'de 15 adet sahte 100 doları döviz bürosunda bozdurmak isteyen Irak uyruklu Ahmet Abdulbadi Ali, polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 22:18
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    Kayseri'de sahte dolar bozdurmak isteyen 1 kişiye gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Irak uyruklu Ahmet Abdulbadi Ali'nin piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

    15 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Irak uyruklu şüpheli, döviz bürosunda sahte dolarları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Abdulbadi Ali, polis merkezine götürüldü.

    Kayseri de sahte dolar bozdurmak isteyen 1 kişiye gözaltı #1

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