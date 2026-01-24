Abone ol: Google News

Kayseri’de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar inerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 09:00
  • Kayseri'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
  • Sürücüler trafikte zorlanırken, sis farlarıyla düşük hızda seyrettiler.
  • Yetkililer, dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini belirtti.

Kent genelinde etkisini sürdüren soğuk hava, Kayseri’nin yüksek rakımlı bölgelerinde sis oluşumuna neden oldu. Sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin sis farlarını kullanarak hızlarını düşürdüğü gözlendi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları konusunda uyardı.

