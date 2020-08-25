Kemal Kılıçdaroğlu doğalgaz sessizliğini bozdu

Türkiye tarihinde bulunan en büyük doğalgaz rezervinin keşfi sonrası sessizliğe gömülen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki rezerv ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyala doğalgazın bulunması için sondaja çıkan gemilere şu ana kadar destek açıklamasında bulunmayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz rezervinin müjdesi sonrası da büyük bir sessizliğe gömülmüştü.

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"DOĞALGAZ BULUNMASI SADECE SEVİNDİRİR"

Partisine de sessiz kalması yönünde talimat veren Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre CHP Lideri, bulunan gazdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Ülkemizde doğalgaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Vatandaşın sorunları için kullanılsın" ifadelerini kullandı.

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