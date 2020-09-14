Kemal Kılıçdaroğlu: Muhittin Böcek'in durumu iyiye gidiyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i hastanede ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor.

29 gündür koronavirüsle mücadele eden Böcek'ten iyi haber geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgiye yer verildi.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmadığı, çekilen tomogrofide akciğerlerinde iyileşme izlendiği kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Muhittin Böcek'in sağlık durumunu öğrenmek için, Böcek'in bulunduğu hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Lideri ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığını iyiye gidişi bizim için mutluluk haberi olmuştur. Burada da durumunun iyiye gittiğini ifade ettiler. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Hastanenin bütün sağlık çalışanlarına başta doktorlar hemşireler olmak üzere yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Biz de onları telefonla rahatsız ediyoruz son durumu öğrenmek için. Ben ve arkadaşlarım düzenli bilgi alıyoruz. Bu kapsamda durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz. " ifadelerini kullandı.

ZİYARETİNİZ GECİKTİ SORUSU

Bir gazetecinin, ziyaretin biraz geciktiğine yönelik birtakım eleştirilerin bulunduğunu aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, gazeteciye kızdı.

Kılıçdaroğlu gazeteciye "Onları tartışmayın. Biz her gün her dakika düzenli bilgi alıyoruz. " dedikten sonra başka soru kabul etmeyip hastaneden ayrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Muhittin Böcek'in durumu iyiye gidiyor İZLE