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    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik

    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında kullandığı ifadeler dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 16:20
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine yanıt verdi.

    Iraklı Türkmenlere yardım yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'deki Türkmenlere ise Arapça hazırlanan Nutuk'u gönderdiklerini söyledi.

    Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

    "TÜRKMENLERE ARAPÇA NUTUK GÖNDERDİK"

    "Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça Nutuk'unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik

    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik #1

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