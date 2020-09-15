Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu tartışmalarını bitirin talimatı

Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk demeyi uygun bulmadığını söylemesiyle CHP'de çıkan tartışmalara Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etti.

9 Eylül'de 97. yaşını kutlayan CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir etkinlikte "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir konuşma yaptı.

Kaftancıoğlu, 1,5 saat süren konuşmasında 3 defa Atatürk'e atfen "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk dememekte ısrar etmesiyle birlikte CHP'de tartışmalar başladı.

Tartışmalar sonrası Kaftancıoğlu'nun yanıtı ise “Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.” oldu.

Kaftancıoğlu'nun bu açıklamaları sonrası CHP'de kazan kaynadı. Partililerden Kaftancıoğlu'nun ihracı istendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN UZATMAYIN TALİMATI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla, böyle bir zamanda bu tartışmanın doğru olmadığını ifade ederek, partililerin bu konuda daha fazla yorum yapmamasını istedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun mesajını milletvekillerinin ortak WhatsApp grubundan paylaştı ve milletvekillerinden bu konuda yorum yapılmamasını istedi.