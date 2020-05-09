5N1K programının yapımcısı Kenan Taş, koronadan yoğun bakımda tedavi gören hastaların haberini yaparken baygınlık geçirdi.

Cüneyt Özdemir'in sunumuyla ekranlara gelen 5N1K, bu hatfa koronavirüs tedavisi gören hastalar ile onları kurtarmak için amansız mücadele veren sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatmak ve tecrübe etmek için yoğun bakımları ziyaret etti.

KENAN TAŞ FENALAŞTI

5N1K'nın tecrübeli yapımcısı Kenan Taş da durumu belgeledirmek için yoğun bakıma girdi ancak gördükleri ve yaşadıkları karşısında baygınlık geçirerek fenalaştı.

Kenan Taş programında fenalaştı VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

"5N1K ekibininin zor anları" diye verilen görüntülerde Cüneyt Özdemir, Kenan Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.