Kıbrıs’a su sağlayan Alaköprü Barajı doldu, suda 'insan silüeti' oluştu

Bölgedeki tarımsal sulamanın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne içme suyu sağlayan Mersin’in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı'nda, geçen kış ve bahar aylarında yeterli yağış alınamaması ve yazın sıcak geçmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 20’lere kadar düşmüştü.

Son bir ayda etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Böylece kuraklık endişesi de ortadan kalktı.

SULAR ALTINDA KALAN KÖYLER YENİDEN KAYBOLDU

Su seviyesinin yaz aylarında gerilemesiyle birlikte, baraj yapımı sırasında 2014’te sular altında kalan Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları gün yüzüne çıkmıştı.

Uzun süredir görünmeyen köy evleri, sokaklar ve Akine Camisi ile minaresi, barajın yeniden dolmasıyla birlikte tekrar suya gömüldü.

HAVADAN İNSAN SİLÜETİ FARK EDİLDİ

Barajdaki son durum, hobi amaçlı çekimler yapan sınıf öğretmeni Ahmet Akdeniz tarafından drone ile görüntülendi.

Görüntülerde suya yansıyan dağların oluşturduğu gölge, insan silüetini andıran ilginç bir şekil ortaya çıkardı. Ortaya çıkan görüntü, izleyenlerin dikkatini çekti.

ATATÜRK SİLÜETİ TARTIŞMASI

Sosyal medyada bazı paylaşımlarda silüeti Atatürk'e benzetenler de oldu. Ardahan'ın Damal ilçesindeki Atatürk silüetine benzemese de bu durum, sosyal medyada polemik konusu olacağa benziyor.