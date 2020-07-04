Kılıçdaroğlu Ayasofya'nın statüsünü değerlendirdi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın statüsü için itirazlarda bulunmayacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Independent Türkçe için Benan Kepsutlu'nun sorularını yanıtladı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın Danıştay'da görüşülen statüsü hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

AYASOFYA'NIN İMAMI VAR

Kılıçdaroğu Ayasofya'nın ibadete kapalı bir alan olamadığını belirterek " Ayasofya zaten şu anda ibadet yapılan bir yer. Yani oranın da bir görevli imamı var zaten. Yani ibadet yapılıyor, tümüyle ibadete kapalı bir alan değil aslında.Ayasofya tabi bir dünya kültür mirası aynı zamanda, öyle kabul etmek lazım. Bu iç siyasette zaman zaman kullanılıyor. “İşte cami yapalım, ibadete açalım” diye kullanılıyor.Biz inanç merkezlerinin iç siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

CHP İTRAZ EDER DİYE DÜŞÜNÜLMESİN

CHP Lideri Ayasofya'nın statüsüne itaraz etmeyeceklerini belirterek "İktidar, “Ben Ayasofya’yı ibadete açıyorum” diyorsa kararname elinde. Erdoğan oturur, bir kararname yazar, resmi gazetede yazılır, ibadete açılır, müze olmaktan çıkar. Bu kadar basit.Şimdi bu olayı büyütüp bu olayı Türkiye’nin, dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok. Sen eğer bunu kullanıyorsan siyaseten, “Bunu ben açtığımda takdirde, cami olarak açtığım takdirde oyum artacaktır” diyorsan ve hedefi böyle koyup, “Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm” diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin.Otursun, hemen kararnameyi imzalasın. Resmi gazetede ilan etsin. Ayasofya’yı da ibadete açsın. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

CAMİ OLARAK AÇILABİLİR

Kararnamenin çıkarılmasıyla problemin çözüleceğini belirten Kılıçdaroğlu "Bu kadar basit olan bir olayı, kendisi açısından bu kadar basit olan bir olayı dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok yani.Ben, “Ayasofya evet, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından korunmaktadır, tamiri onarımı yapılmaktadır. Şimdi halkın büyük bir kesimi ibadete açılmasını istemektedir. Biz de ibadete açtık.” Bir kararnamede. Bir kararnamede müze yapılmış, bir başka kararnamede de cami olarak açılabilir." dedi.