Kılıçdaroğlu Fatih'in tablosunun satın alınmasından mutlu

Fatih Sultan Mehmet tablosunun, müzayede İBB tarafından satın alınmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, CHP'li bir belediyenin satın almasına sevindiğini söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle Türkçe'nin YouTube kanalındaki canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri'nin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon 500 bin liraya satın aldığı İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi vardı.

Fatih Sultan Mehmet tablosunun,İBB tarafından Londra'daki müzayede satın alınmasına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, mutluluğunu dile getirdi.

CHP'Lİ BELEDİYENİN ALMASI GÜZEL

Tablonun geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte pek çok şey yıkıldı. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun İstanbul'a gelmiş olması ve bu tabloyu getirenin CHP'li belediye başkanı olması başlı başına bana göre güzel bir olaydır." değerlendirmesini yaptı.