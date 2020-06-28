Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Kılıçdaroğlu Fatih'in tablosunun satın alınmasından mutlu

    Kılıçdaroğlu Fatih'in tablosunun satın alınmasından mutlu

    Fatih Sultan Mehmet tablosunun, müzayede İBB tarafından satın alınmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, CHP'li bir belediyenin satın almasına sevindiğini söyledi
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 11:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kılıçdaroğlu Fatih'in tablosunun satın alınmasından mutlu #1

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle Türkçe'nin YouTube kanalındaki canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    CHP Lideri'nin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon 500 bin liraya satın aldığı İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi vardı.

    Fatih Sultan Mehmet tablosunun,İBB tarafından Londra'daki müzayede satın alınmasına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, mutluluğunu dile getirdi.

    CHP'Lİ BELEDİYENİN ALMASI GÜZEL

    Tablonun geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte pek çok şey yıkıldı. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun İstanbul'a gelmiş olması ve bu tabloyu getirenin CHP'li belediye başkanı olması başlı başına bana göre güzel bir olaydır." değerlendirmesini yaptı.

    Kılıçdaroğlu Fatih'in tablosunun satın alınmasından mutlu #2

    Görüş Bildir