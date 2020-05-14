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- Kilis'te son bir ayda 118 mayın imha edildi
Kilis'te son bir ayda 118 mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 14.05.2020 - 13:07
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arazide arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda Kilis Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde, son bir ayda 118 antipersonel mayını imha edildi.
118 M-14 ANTİPERSONEL MAYIN İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi." denildi.
Kilis'te son bir ayda 118 mayın imha edildi ViDEO