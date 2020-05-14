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    Kilis'te son bir ayda 118 mayın imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 13:07
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    Kilis'te son bir ayda 118 mayın imha edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arazide arama tarama faaliyetleri sürüyor.

    Bu kapsamda Kilis Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde, son bir ayda 118 antipersonel mayını imha edildi.

    118 M-14 ANTİPERSONEL MAYIN İMHA EDİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi." denildi.

    Kilis'te son bir ayda 118 mayın imha edildi ViDEO

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