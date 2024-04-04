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Kırıkkale'de sevgili vahşeti! Otomobil kullanan kız arkadaşının boğazını bıçakla kesti

Kırıkkale'de sevgili vahşeti! Otomobil kullanan kız arkadaşının boğazını bıçakla kesti Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçakla boğazı kesilen kadın ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.