Kırıkkale'de sevgili vahşeti! Otomobil kullanan kız arkadaşının boğazını bıçakla kesti

Vahşi olayın adresi Kırıkkale.
Akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yanında meydana gelen olayda 42 yaşındaki F.C., yönetimindeki 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken, erkek arkadaşı E.B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçakla F.C.'yi boğazından yaraladı.
Bıçak darbesiyle kaza yaptı
Bıçak darbesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin merdiven demirlerine çarptı.
Ağır yaralandı
Ağır yaralanan F.C., istasyonda bulanan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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