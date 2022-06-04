Kırıkkale'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kırıkkale'de ansızın başlayan şiddetli yağmur sebebiyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Araçlar mahsur kaldı

Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı'nda ise bir araç yolda mahsur kaldı.

Ekipler seferber oldu

Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti. Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

Kırıkkale'de şiddetli yağmur etkili oldu VİDEO



Vatandaşlar sığınacak yer aradı

İHA'nın haberine göre, yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi.



