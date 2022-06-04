Kırıkkale'de şiddetli yağmur etkili oldu
- 04.06.2022 - 22:57
- Güncelleme : 04.06.2022 - 23:20
Kırıkkale'de ansızın başlayan şiddetli yağmur sebebiyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Araçlar mahsur kaldı
Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı'nda ise bir araç yolda mahsur kaldı.
Ekipler seferber oldu
Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti. Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.
Kırıkkale'de şiddetli yağmur etkili oldu VİDEO
Vatandaşlar sığınacak yer aradı
İHA'nın haberine göre, yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi.