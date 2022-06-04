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    Kırıkkale'de şiddetli yağmur etkili oldu

    Kırıkkale'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • 04.06.2022 - 22:57
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 23:20
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    Kırıkkale'de şiddetli yağmur etkili oldu

    Kırıkkale'de ansızın başlayan şiddetli yağmur sebebiyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

    Araçlar mahsur kaldı

    Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı'nda ise bir araç yolda mahsur kaldı.

    Kırıkkale de şiddetli yağmur etkili oldu #1

    Ekipler seferber oldu

    Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti. Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

    Kırıkkale'de şiddetli yağmur etkili oldu VİDEO

    Kırıkkale de şiddetli yağmur etkili oldu #2

    Vatandaşlar sığınacak yer aradı

    İHA'nın haberine göre, yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi.

    Kırıkkale de şiddetli yağmur etkili oldu #3

    Kırıkkale de şiddetli yağmur etkili oldu #4

    Kırıkkale de şiddetli yağmur etkili oldu #5


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