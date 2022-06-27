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    Kırıkkale'de sokak düğününde silahlı kavga

    Kırıkkale'de bir sokak düğününde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.
    • 27.06.2022 - 00:48
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    Kırıkkale'de sokak düğününde silahlı kavga

    Gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir sokak düğününde husumetliler arasında tartışma yaşandı.

    2 kişi yaralandı

    Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda U.G. isimli şahıs, F.G. ile E.G.'yi tabancayla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Kaçan şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre, sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli şahıs U.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat yapıldı. Kurşunun isabet etiği bir araç da zarar gördü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Kırıkkale de sokak düğününde silahlı kavga #2

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