Kırklareli'de yüzlerce kişi aynı anda balkonda spor yaptı

Kırklareli'de yüzlerce kişi aynı anda balkonda spor yaptı

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Kırklarelili vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını koronavirüs günlerinde anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Kırklareli'de site sakinleri,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında aynı anda balkonlarında antrenörler eşliğinde spor yaptı.

YÜZLERCE KİŞİ SPOR İÇİN BİR ARAYA GELDİ

“Halka Ortak Spor Yaptırma” ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen spor organizasyonuna aynı anda yüzlerce kişi katıldı.

Yediden 70’e çok sayıda Kırklarelili, ışıklı ve müzikli etkinlikte antrenörlerin spor talimatlarına uyarak aynı anda aynı hareketi yaptı.

Kırklareli'de yüzlerce kişi aynı anda balkonda spor yaptı