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    Kırklareli'nde serinlemek isteyen çocuklar dereye koştu

    Hava sıcaklığı 31 dereceyi bulunca evlerde bunalan çocuklar, göllerin ve derelerin yolunu tuttu.
    • AA
    • 30.06.2020 - 15:46
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    Kırklareli'nde serinlemek isteyen çocuklar dereye koştu #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanan çocuklar, havaların ısınmasıyla serin alanlara koştu.

    Sıcaklıkların 31 dereceyi bulduğu Kırklareli'nde Şeytan Dere'ye giden çocuklar, günün büyük bölümünü yüzerek geçiriyor.

    HEM SERİNLİYOR HEM OYNUYORLAR

    Çocuklardan Doğan Şentürk, sıcak havadan bunaldıkları için derede serinlemeye çalıştıklarını belirterek, "Derede hem serinliyoruz hem de arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak eğleniyoruz." dedi.

    Kırklareli'nde serinlemek isteyen çocuklar dereye koştu - VİDEO


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