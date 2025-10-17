Kırklareli'nden Gazze'ye destek yürüyüşü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırklareli'de Filistin'e Destek Platformu tarafından Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleşti.

Karagöz Parkı önünde toplanan vatandaşlar Millet Bahçesine yürüdü.

Yürüyüşte metrelerce Türk bayrağı açıldı, sloganlar atıldı.

"SAVUNMASIZ BİR HALKIN EN GELİŞMİŞ FÜZELERLE, BOMBALARLA, SİLAHLARLA KATLEDİLDİ"

Millet Bahçesinde topluluk adına basın açıklaması yapan Kadir Metin Akbaş, Gazze'ye destek vermek için yürüdüklarini ifade ederek Gazze'nin pazarlık konsu olmadığını insanlık meselesi olduğunu söyledi.

Akbaş, "Savunmasız bir halkın en gelişmiş füzelerle, bombalarla, silahlarla katledildi. Tüm dünya tecrit edilmiş bir halk açıklıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla bombalar altında yaşam mücadelesi verdi. Gazzeli çocuklar 2 yıl boyunca her gece bombalar altında uyumaya çalıştı. Anneler sabah çıkarmayız endişesiyle dakikalar saydı" dedi.

Açıklamanın ardından dualar edildi.