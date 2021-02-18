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    Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı

    Suriye sınırından Türkiye'ye girmek isteyen terörist Kilis'te yakalandı.
    • AA
    • 18.02.2021 - 23:24
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    Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı

    Suriye’nin Kilis sınırında, çatışma bölgelerinden bir teröristin yasadışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri alarma geçti.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

    Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Kazakistan uyruklu S.A. isimli erkek, sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

    Gözaltına alınan teröristin kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

    Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis te yakalandı #1

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