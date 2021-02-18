Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı
Suriye sınırından Türkiye'ye girmek isteyen terörist Kilis'te yakalandı.
- AA
- 18.02.2021 - 23:24
Suriye’nin Kilis sınırında, çatışma bölgelerinden bir teröristin yasadışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri alarma geçti.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Kazakistan uyruklu S.A. isimli erkek, sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan teröristin kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.