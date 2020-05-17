KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi

KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son bir ayda koronavirüs vakası görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 67 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son koronavirüs vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

KKTC'DE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC'de ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

RUM KESİMİNDE SON DURUM

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 916'ya yükselen Rum kesiminde, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.