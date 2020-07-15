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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli'nin merkezde olduğu operasyonda İstanbul, İzmir, Ankara, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya ve Yalova'nın da içinde olduğu 9 ile FETÖ/PYD kapsamında operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı.