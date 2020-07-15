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    Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

    Kocaeli'nin merkezde olduğu operasyonda İstanbul, İzmir, Ankara, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya ve Yalova'nın da içinde olduğu 9 ile FETÖ/PYD kapsamında operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 14:53
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    Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

    Türkiye'nin iç güvenliğinde FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

    TAKİBE ALINDILAR

    FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen şahısları takibe alan ekipler, şahısların konumlarını belirledi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Şahısların ikametlerini belirlenmesi sonrasında Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya, Yalova ve İzmir’in de olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    10 GÖZALTI

    Operasyonlarda terör örgütüne iltisak ve bağlantısı bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı #1

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