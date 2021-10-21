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    Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı teröristten 3'ü tutuklandı

    Kocaeli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalanan 4 PKK'lıdan, örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı. Y.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:27
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    Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı teröristten 3'ü tutuklandı

    Dün Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı olarak PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlenmiş, PKK trerör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

    YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen teröristler, bugün hakim karşısına çıktı.

    3 PKK'LI TUTUKLANDI

    Örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Kocaeli ve İstanbul da yakalanan 4 PKK lı teröristten 3 ü tutuklandı #1

    Kocaeli ve İstanbul da yakalanan 4 PKK lı teröristten 3 ü tutuklandı #2

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