Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı teröristten 3'ü tutuklandı
Kocaeli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalanan 4 PKK'lıdan, örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı. Y.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- DHA
- 21.10.2021 - 17:40
- Güncelleme : 21.10.2021 - 18:27
Dün Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı olarak PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlenmiş, PKK trerör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.
YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen teröristler, bugün hakim karşısına çıktı.
3 PKK'LI TUTUKLANDI
Örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.