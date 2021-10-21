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Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı teröristten 3'ü tutuklandı

Kocaeli ve İstanbul'da yakalanan 4 PKK'lı teröristten 3'ü tutuklandı

Kocaeli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalanan 4 PKK'lıdan, örgütün kadın biriminde sözde komutan olan H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı. Y.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.