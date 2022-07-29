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    Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan olayda, dilenen bir kadının kucağındaki çocuğu umursamadan saç saça baş başa kavga etmesi dikkat çekti.
    • 29.07.2022 - 20:37
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 20:49
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    Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi üzerinde bulunan caddede meydana gelen olayda, dilenen 7 kadın önce tartıştı ardından kavgaya tutuştu.

    Bir kadının ise kucağındaki çocuğa aldırış etmeden diğer kadınlarla saç saça baş başa kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan kavga bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

    "Biz kavgayı ayırmadık çünkü o sırada cüzdanların çalınma olaylarını duyduk"

    Kavgayı gören ve bu tür kavgalarda ayırmak isteyenlerin cüzdanlarının çalındığını söyleyen Ahmet Metin isimli vatandaş, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Konunun ne olduğunu bilmiyorum ama 6-7 kadın burada kavga etti. Özellikle birinin elinde 2 yaşlarında bir çocuk da vardı. Çocuğa aldırış etmeden kavga ettiler. Biz kavgayı ayırmadık çünkü kavga esnasında cüzdanların çalınma olaylarını duyduk. Polise haber verdik ancak onlar gelene kadar ayrıldılar ve gittiler. Sürekli buraya gelip dileniyorlar ve esnaflar onlardan bıktı. Burayı mesken ettiler. Özellikle akşam saatlerinde Arap turistlerin peşini hiç bırakmıyorlar, bir şeyler aldırıyorlar. Sürekli bağırış çağırış oluyor" dedi.

    Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi VİDEO

    Kocaeli de 7 dilenci kadın birbirine girdi #1

    Kocaeli de 7 dilenci kadın birbirine girdi #2


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