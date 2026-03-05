Bedelli askerlikte ücretinde son durum: İşte zamlı tutar

Bedelli askerlikte önemli bir değişiklik kapıda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifiyle, bedelli askerlik ücretinde yüzde 25 oranında artış öngörülüyor.

Teklife göre bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 300.000 gösterge rakamı esas alınarak hesaplanan ücreti peşin yatıracak ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Tahsil edilen bedelin bir bölümü genel bütçeye aktarılırken, kalan kısmı ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yönlendirilecek.

Yüzde 25’lik artışın yürürlüğe girmesi halinde zamlı bedelin ne kadar olacağı ve yeni rakamın hangi tarihten itibaren uygulanacağı ise merak ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Konuya ilişkin açıklama yapan Abdullah Güler, yeni rakamı kamuoyuyla paylaştı. Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin yasalaşması halinde yeni ücret, başvuru yapacak yükümlüler için geçerli olacak.