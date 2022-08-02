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    Kocaeli'de balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor

    Balık tezgahlarında av yasağının sona ermesiyle birlikte palamut başta olmak üzere balık çeşitlerinde bolluk bekleniyor.
    • 02.08.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 12:42
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    Kocaeli'de balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor

    15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla birlikte balık bolluğunda azalma görüldü.

    Kocaeli'de balık tezgahlarında bolluk yerine balık çeşitliliğinin çok olması göze çarptı.

    Küçük tekneler ile avlanan balıklar tezgahlarda alıcısını bekliyor.

    Tezgahlardaki balık çeşitleri

    Balık çeşileri ve fiyatları şu şekilde:

    Sardalya 120, hamsi 110, karides 150, Kalamar 150, yerli somon 90, Karadeniz mezgit 85, levrek ise tanesi 60-70 TL'den satışa sunuluyor.

    Kocaeli de balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor #1

    "Halkımız bol bol palamut yiyecek"

    Tezgahlarda 15 çeşidin üzerinde balığın olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "15 Temmuz'da Ege balıkçılığı başladı. Bundan dolayı fiyatlarımız biraz geriye geldi. Fiyatlarımız şu anda uygun. 15 Eylül'de palamut avı başlayacak. Karadeniz'de çok güzel palamut olduğunu söylüyorlar, inşallah bu sayede halkımız bol bol palamut yiyecek. Eylülde palamut avının başlamasıyla birlikte diğer balıklar için de sezon açılışı yapılacak, o zaman daha da bolluk olacaktır." dedi.

    Kocaeli de balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor #2

    "Fiyatlar herkesin alabileceği seviyeye gelecektir"

    İHA'nın aktarımına göre; çupra ve levrek satışlarının çok olduğunu belirten Bineklioğlu, "İnsanlar dışarıda ızgara yaptıkları için çupra, levrek, sardalya, uskumru, çinekop tarzı balıklar daha çok satılıyor. Tava balıkları daha az satılıyor. Şu anda fiyatlar yüksek görünebilir. Sakın aldanmayın, fiyatların yüksek olmasının sebebi balığın az olmasından kaynaklıdır. Fiyatlar normal, herkesin alabileceği seviyeye gelecektir. Eylülde bunu göreceğiz." diye konuştu.

    Kocaeli de balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor #3

    Kocaeli de balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor #4

    Kocaeli de balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik göz dolduruyor #5


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