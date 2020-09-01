İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan tırda yapılan aramalarda 132 kilo 800 gram eroin yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde doğu illerinden yola çıkan ve uyuşturucu taşıdığı belirlenen mısır yüklü tırın Kocaeli’den geçeceği tespit edildi.

Ekipler tarafından belirlenen tıra TEM Otoyolu İzmit geçişinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda tır TEM Otoyolu’nda durduruldu.

Ekipler tarafından tırda dedektör köpek Millov ile arama yapıldı. Yapılan aramalar sırasında Millov’un tırın dorse kısmında kısmında yoğun tepkiler vermesinden şüphelenen ekipler, tırın dorsesinin taban kısmında özel bir bölme olduğunu tespit etti.





13 KİLO 800 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından açılan özel bölme içerisinde 260 paket içerisinde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen eroin maddeye el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kocaeli'de durdurulan tırda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi VİDEO









