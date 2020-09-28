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    Kocaeli'de elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu

    Darıca'da barınağından kaçan yavru maymunun, yol kenarındaki elektrik tellerine atlayıp akıma kapıldığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 17:57
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 17:57
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    Kocaeli'de elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu

    Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı görevlileri, barınaktan kaçan ve çevredeki ağaçlara saklanan yavru maymunun peşine düştü.

    Bir ağaçtan diğer ağaca zıplayan yavru maymun, ellerinde file kepçelerle kendisini kovalayan görevlilere zor anlar yaşattı.

    ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

    Ağaçtan ağaca yer değiştiren maymun son olarak zıpladığı yol kenarındaki elektrik tellerinde sallanırken ayakları diğer tele temas edince enerji akımına kapıldı.

    Kocaeli'de elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu

    TELEF OLDU

    Tellerde bir süre asılı kalan yavru maymun daha sonra aşağıya düştü.

    Yol kenarına düşüp telef olan maymun, görevliler tarafından hayvanat bahçesine götürüldü.

    Kocaeli de elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu #1

    Kocaeli de elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu #2

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