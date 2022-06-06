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    Kocaeli'de itfaiye aracına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

    Kocaeli İzmit'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı.
    • 06.06.2022 - 00:09
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 00:13
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    Kocaeli'de itfaiye aracına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

    Saat 21.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Muhammet K. yönetimindeki 41 NH 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı.

    "Ehliyetimi kaybedemem" diyerek olay yerinden kaçtı

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre ‘Ehliyetimi kaybedemem’ diyerek olay yerinden kaçtı.

    DHA'nın haberine göre polis, Muhammet K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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