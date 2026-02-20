Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

7 KİŞİYE 81 BİN 228 LİRA CEZA

Ekipler, Kartepe'de S.Ş'nin ruhsatsız umuma açık hale dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesilirken, 4 bin 350 liraya el konuldu.

S.Ş. hakkında ise adli işlem yapıldı.