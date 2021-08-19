Kocaeli’de sağanak: 10 dakika yetti
Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.
- DHA
- 19.08.2021 - 14:44
- Güncelleme : 19.08.2021 - 15:37
Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.
Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası başta D-100 olmak üzere, yollar göle döndü.
Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU
D-100 karayolunda yağış nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.