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    Kocaeli’de sağanak: 10 dakika yetti

    Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.
    • DHA
    • 19.08.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 15:37
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    Kocaeli’de sağanak: 10 dakika yetti

    Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

    Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası başta D-100 olmak üzere, yollar göle döndü.

    Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

    KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

    D-100 karayolunda yağış nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.

    Kocaeli’de sağanak: 10 dakika yetti #1

    Kocaeli’de sağanak: 10 dakika yetti #2

    Kocaeli’de sağanak: 10 dakika yetti #3

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