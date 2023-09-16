Kocaeli'de sahile cesedi vuran kadının görüntüleri ortaya çıktı Kocaeli'de elinin, ayaklarının ve başının olmadığı kadın cesedi dün sahile vurmuştu. Dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti.

Cesedin, başı, eli ve ayakları yok

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Kimliğinin tespit edilemediği ceset otopsiye alındı. Olaya ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde ellerinin, ayaklarının ve başının olmadığı görülen cesedin, sahile vurduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)