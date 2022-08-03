Petrol
96.94
-3.58%
Euro
18.2522
0.02%
Dolar
17.9419
-0.02%
Altın
1.018
0.26%
Borsa
2684
1.39%
Bitcoin
419.757
1.12%
BTXN Coin
8.83
-4.84%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Kocaeli'de yangından kaçmak için canını tehlikeye attı

    Kocaeli'de bir dairede çıkan yangında dairede mahsur kalan bir kişi evin balkonundan alt dairede bulunan balkona sarktı. O anlar kameraya kaydedilirken mahalleli büyük korku yaşadı.
    • 03.08.2022 - 23:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de yangından kaçmak için canını tehlikeye attı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

    Alt balkona sarktı

    Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, balkondan sarkarak alt balkona atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Kocaeli'de yangından kaçmak canını tehlikeye attı - Video

    Kocaeli de yangından kaçmak için canını tehlikeye attı #1

    Ekipler müdahale etti

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti.

    Kocaeli de yangından kaçmak için canını tehlikeye attı #2

    Ev hasar gördü

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de yangından kaçmak için canını tehlikeye attı #3

    Kocaeli de yangından kaçmak için canını tehlikeye attı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ümraniye’deki işkembecide müşteriye dayak
    3. Sayfa

    Ümraniye’deki işkembecide müşteriye dayak

    Fransa gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor
    Dünya

    Fransa gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir