Kocaeli'de yangından kaçmak için canını tehlikeye attı

Kocaeli'de bir dairede çıkan yangında dairede mahsur kalan bir kişi evin balkonundan alt dairede bulunan balkona sarktı. O anlar kameraya kaydedilirken mahalleli büyük korku yaşadı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

Alt balkona sarktı

Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, balkondan sarkarak alt balkona atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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Ekipler müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti.





Ev hasar gördü

İHA'nın haberine göre, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.



