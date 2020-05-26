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    Kontrolden çıkan tır, köprüden yük trenin üstüne düştü

    Mersin'de köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, demidyoluna düşerken, tırın sürücüsü ağır yaralandı.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 00:40
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    Kontrolden çıkan tır, köprüden yük trenin üstüne düştü

     

    Akşam saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen kazada, D-400 Karayolu'nda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkan yabancı plakalı TIR, köprü korkuluklarını yıkıp, tren yoluna uçtu.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE SAYESİNDE ÇIKARILDI

    Kazada, TIR'ın dorse kısmı yüktreninin üzerine düştü. Demir yoluna uçan TIR'ın kupa kısmındaki yabancı uyruklu sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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