Konya Havzası, son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından bölgenin yoğun yağış almasıyla, göl ve barajlarda eksi değerlerde olan su seviyeleri, uzun yıllar sonra ortalamaların üstüne çıktı.

Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde'yi içerisine alan Konya kapalı havzası, son yıllarda yağış azlığı ve iklim değişikliği nedeniyle kuraklığın etkisinde kaldı. Birçok üründe rekolte kaybı yaşandı. Bu ekim sezonunda ise bölgeye beklenenin üzerinde yağış düştü.

"Son 2 yıl, kuraklık açısından büyük sıkıntılarla geçti"

DHA'nın haberine göre; yağışların göl ve barajlardaki doluluk oranlarını yükselttiğini ifade eden DSİ 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, “2020’li yıllar Türkiye için kuraklık ve yağış açısından maalesef çok büyük sıkıntılarla geçti. 2021 yılı içerisinde Türkiye’de 52 ilde tarımsal kuraklık yaşandı. Çoğu yerde ekinler biçilmedi. Türkiye’nin en kurak bölgesi İç Anadolu Bölgesi’dir. En az yağışı alan Karaman ve Karapınar bölgesidir. Bundan bizim bölgemiz de etkilendi” dedi.

Konya Havzası yıllar sonra ortalama üzeri yağış aldı - VİDEO

"Düşen her damla, yer altı suyunu ya da gölleri besliyor"

Bölgedeki yağış rakamlarını açıklayan Mehmet Ekinci, şunları söyledi:

“2021 yılında 1 Ekim’de başlayan yağışlar hiç fena olmadı. Geçen seneye oranla su ortalamasında çok çok artış söz konusu ve uzun yıllar su ortalamasının da üstünde bir yağış aldık. Su seviyesini şöyle paylaşayım; Aksaray’da bu yıl 245 milimetre su seviyesi görüldü, uzun yıllar ortalaması 237 milimetre, yani yüzde 4 artış var. Karaman’ın uzun yıllar ortalaması 333 milimetre, bu yıl 437 milimetre su seviyesi görüldü ve yüzde 30 artış oldu. Karaman bu yıl İç Anadolu Bölgesi’nde en çok yağış alan bölgemiz oldu. Konya, en büyük alanımız 347 milimetre yağış aldı ve bu yıl uzun yıllar ortalamasının yüzde 16 seviyesinde üzerine çıktı. Niğde 320 milimetre su aldı, uzun yıllar ortalaması 277 milimetre, ortalamanın yüzde 18 üzerine çıktı. Konya kapalı havza olduğu için düşen her damla ya yer altı suyunu besliyor ya da doğal göllerimizi besliyor.”

Beyşehir Gölü'nde 700 milyon metreküp yağış

Bölgedeki vatandaşların su konusunda rahatladığını ifade eden Mehmet Ekinci, şunları söyledi:

“Vatandaşımız bu yıl su açısından çok rahatladı. Bizim en büyük su kaynağımız olan Beyşehir Gölü, eylül sonu itibariyle 510 milyon metreküp eksideydik ama şu an da 202 milyon metreküp artıya geçtik. Beyşehir’e yaklaşık 700 milyon metreküp yağış aldık. Suğla’da, Suğla depolamamız var. Orada 200 milyon metreküp suyumuz var. Bağbaşı Bozkır'da 120 milyon metreküp, Apa Barajı'nda 103 milyon metreküp suyumuz var. Konya’nın içme suyu kaynağı olan Altın Apa’da ise bizim şu an 24 milyon metreküp suyumuz var. İbrala Barajımızda şu an 40 milyon metreküp su bulunuyor. Aksaray’da ise bölgemizin en büyük barajı olan Mamasın Barajı'nda 41 milyon metreküp suyumuz var. Bizim bölgemiz için su çok kıymetlidir, hatta şöyle bir sloganımız var ‘Su petrolden daha değerlidir'. Suyumuzu çok ekonomik bir şekilde kullanmamız lazım. Çok mu rahatız? Suyumuz çok mu fazla? Hayır rahat değiliz maalesef; ama mağduriyet yaşanmayacak boyuttayız. Tek şartımız var, suyu idareli ve ekonomik kullanmak."