Abone ol: Google News

Konya'da alkollü iki arkadaş birbirini bıçakladı

Kayseri'de alkollü oldukları öğrenilen 2 arkadaş, çıkan tartışma sonucu birbirlerini bıçakla yaraladı.

İHA İHA
Güncelleme:
Konya'da alkollü iki arkadaş birbirini bıçakladı

Konya'da arkadaşların alkol sohbetinde kan aktı..

Saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kelkit Sokak’ta meydana gelen olayda, alkollü oldukları öğrenilen Cengiz S. ile Mehmet K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Cengiz S. ile Mehmet K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İç Haber Haberleri