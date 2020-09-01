Konya'da bütün organizasyonlar yasaklandı

İlde düğünler başta olmak üzere kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek bütün organizasyonlar yasaklandı.

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yaptığı toplantının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı kararlar aldı.

İl genelinde; kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı veya ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir gibi organizasyonların yasaklanmasına karar verildi.





BÜTÜN ORGANİZASYONLAR YASAKLANDI

Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü partileri, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek bütün organizasyonlar yasaklandı.

Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.



