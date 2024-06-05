Konya'da parkta oyun oynayan çocuğa köpek saldırdı

AA
Başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor.
Artan sayıları nedeniyle sokaklarda oynayan çocukların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler, yine bir yavrumuza saldırdı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde anasınıfı öğrencisi Talha A. annesiyle parkta oynarken dehşeti yaşadı.
Minik Talha, sahipli tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden ve boynundan yaralandı
Yüzünden ve boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha A.'yı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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