Konya'da şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü

Konya'da gece saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli karayolunda, Ekrem Şabanoğlu (52) idaresindeki 48 AFJ 543 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Ekrem Şabanoğlu hayatını kaybederken, T.Y. (52), A.Ş. (48) ve A.P. (59) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Ekrem Şabanoğlu’nun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.