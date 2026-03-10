Plakasında karekod olmayanları ilgilendiriyor: Bütün eski plakalar geçersiz mi?

Son dönemde sosyal medyada dolaşan "bütün eski plakaların geçersiz sayıldığı" yönündeki asılsız iddialar, araç sahiplerini telaşlandırdı.

2024 yılından itibaren plakalara getirilen karekod ve tanım numarası zorunluluğu eski plakalarda olmayabilir.

Bu nedenle eski plakaları bulunan araç sahipleri, bu plakalarla ceza alıp almayacağını merak ediyor.

Peki, eski plakalar geçersiz mi? APP plaka cezası yazılır mı?

ESKİ PLAKALAR GEÇERSİZ Mİ?

2024 yılından itibaren plakalara getirilen karekod ve tanım numarası zorunluluğu, sadece bu tarihten sonra basılan plakaları kapsıyor.

Yani aracınızda 2024 öncesine ait bir plaka varsa ve bu plaka Şoförler Odası gibi yetkili mercilerden alınmış "resmi" bir plakaysa, karekod bulunmaması hiçbir sorun teşkil etmiyor.

Trafikteki araçlarda 5 veya 10 yıl önce alınmış, yıpranmış olsa bile yasal olarak tescil edilmiş binlerce plaka bulunuyor. Eğer plakanızda okunurluğu engelleyen eğrilikler, silinmeler veya kesikler yoksa, karekod bulunmasa dahi bu plakaları kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak plakanızdaki rakamlar silinmişse veya plaka fiziksel olarak hasarlıysa, okunabilirliği zayıfladığı için trafiğe çıkmanız cezai işleme yol açabilir.

NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ?

Eğer plakanızı resmi kurumdan aldıysanız ve üzerinde herhangi bir modifikasyon (APP) yoksa endişelenecek hiçbir durum yok.

Eğer dışarıdan modifiye ettirdiğiniz, standart dışı karakterlere sahip bir plaka kullanıyorsanız, 1 Nisan 2026 tarihine kadar mutlaka standart, mühürlü ve resmi plaka ile değişim yapmanız gerekiyor.

Plakanız orijinal olsa bile fiziksel olarak okunamayacak kadar eskimişse, trafik denetimlerine takılmamak için yenileyebilirsiniz.