Konya'da sokağa çıkan yaşlı adam sıcaktan bayıldı

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6 saatlik izinde sokağa çıkarak Beyşehir Gölü kenarında yürüyüş yapan 68 yaşındaki Ekrem Aydın, aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, bugün ise 65 yaş ve üstü kişilerin saat 12.00-18.00 arası sokağa çıkmalarına izin verildi.

Bunun üzerine Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan vatandaşlar da, Beyşehir Gölü kenarına gelerek vakit geçirdi.

Bazıları göl kenarında yürüyüş yaparken, bazıları da banklarda oturup, iznin keyfini çıkardı.

SICAĞA DAYANAMAYIP BAYILDI

Sokağa çıkıp gölün kenarında yürüyüş yapan Ekrem Aydın ise sıcağın da etkisiyle baygınlık geçirip yere yığıldı.

Aydın'ın yerde yattığını göre zabıta ekipleri, sağlık ekiperine haber verdi.

2 KİŞİ DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Aydın, çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, ilçede sıcağın etkisiyle baygınlık geçiren 65 yaş ve üstü 2 kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.