Beyşehir ilçesinde, Hint keneviri ekilen alana foto kapan yerleştiren polis ekipleri, elde ettikleri anlık görüntülerle kimliklerine ulaştığı 4 şüpheliyi gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sulama tesisatı döşenerek Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen ağaçlıklar arasındaki bir alana foto kapan yerleştirdi.

Foto kapandan elde edilen anlık görüntülerle şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, kent merkezi ve İsaköy Mahallesi’nde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda 50 kilo 256 gram esrar maddesi, 73 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 283 mermi, 21 av tüfeği, bin 129 av tüfeği fişeği, 354 sikke ile suç geliri olduğu değerlendirilen 244 bin lira, hassas terazi, foto kapan ile dürbün ele geçirildi.





4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında 2313 uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında sayılı kanuna muhalefet ile 2521 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine çıkarıldı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı VİDEO











2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye sevk edilenlerden ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu, kenevir, silah ve sikke ile diğer malzemeler bulunan Beytullah Y. ve oğlu Ahmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.



