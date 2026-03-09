Köprü ve otoyollarda HGS kullanımı 585 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanımının giderek arttığını belirterek, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda geçen yıl toplam 585 milyon 906 bin 492 geçiş gerçekleştiğini duyurdu.

HGS İLE HIZLI ENGELSİZ GEÇİŞ

Bakan Uraloğlu, kara yolu altyapısının hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılıkta kritik rol oynadığını söyledi. Son 24 yılda yerli mühendislik gücüyle yapılan yatırımlarla ülkenin kara yolu ağının nitelik ve kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 30 bin 49 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 818 kilometreye, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 846 kilometreye çıkardıklarını ifade etti.

Uraloğlu, HGS ve serbest geçiş sistemi (SGS) gibi teknolojilerin yol kullanıcılarına güvenli, hızlı ve engelsiz geçiş imkânı sağladığını vurguladı.

OTOYOLLARDA YAYGIN HGS UYGULAMASI

Bakan, HGS’nin 2012’de Karayolları ve PTT ortaklığında hizmete sunulduğunu hatırlatarak, sistemin ülke genelinde yaygınlaştığını belirtti. Uraloğlu, HGS’nin otoyol ve köprülerdeki avantajlarını şöyle sıraladı: “Engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik ve radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü.”

Otoyollarda 275 giriş ve 324 çıkış gişesi ile hizmet verildiğini belirten Bakan Uraloğlu, geçen yıl sonu itibarıyla HGS kullanımının köprülerde 161 milyon 343 bin 20, otoyollarda ise 424 milyon 563 bin 472 olduğunu kaydetti.

SGS İLE TAFİK AKIŞINDA ESNEKLİK

Trafik yoğunluğu olan istasyonlarda SGS sisteminin de kurulduğunu aktaran Uraloğlu, araçların şerit tercihi yapmadan normal akışta ücretlendirildiğini belirtti. FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile Mahmutbey, Çamlıca, Muallimköy, Torbalı, Aydın, Şanlıurfa gibi birçok istasyonda SGS sisteminin devrede olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, teknolojik altyapının entegre edilmesiyle vatandaşların daha güvenli ve hızlı yolculuk yapabildiğini vurguladı.