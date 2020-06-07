Korona salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 137 bin 969 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri Twitter hesabından yaptığı paylaşıma açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün 35 bin 335 test yapıldı. Yapılan testlerin sonucunda 914 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Toplam test sayısı 2 milyon 338 bini geçti.

23 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüse yenilerek bugün 23 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 4 bin 692 oldu.

"TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR"

Bakan Koca verileri, "FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." ifadeleriyle paylaştı.