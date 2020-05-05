Korona teşhisi konulan hemşire kalp hastası çıktı

İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan hemşirenin, tırnaklarındaki farklılıktan kalp kapak yetmezliği olduğu anlaşıldı.

İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan 24 yaşındaki Nadide Şahin, pandemiden önce nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle kendi hastanesinde muayene oldu.

Önce akciğer enfeksiyonu düşünülerek hastaneye yatırılan ve pnömoni tedavisi gören Şahin, görevine döndükten 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti ile tekrar acile başvurdu.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE YATIRILDI

Koronavirüs salgını Türkiye’de görülmeye başlandığı için hemen akciğer tomografisi istendi ve PCR testi yapıldı.

Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi koronavirüse uyumlu göründüğü için Şahin, hastaneye yatırılarak ilaç tedavisine başlandı.

"ACİL KALP AMELİYATINA ALINDIM"

Nadide Şahin, “Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışıyorum. Hastaneye son yatırıldığımda 20 gün takip edildim. Koronaya dair tek bulgu akciğer tomografisi ve nefes darlığı idi. Artık yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Sürekli taşikardi vardı. İstirahat halinde bile nabzım 100’ün üzerindeydi. Kendimde bir aksilik olduğunu, korona olmadığımı biliyordum. Tırnaklarımın çomaklaştığını fark ettim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümündeki doktorlarıma göründüm. Çekilen ekokardiyografi sonucunda mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı. Pulmoner arterlerimde buna bağlı daralma vardı. Birkaç gün içinde acil kalp ameliyatına alındım.” dedi.

"MESLEKİ ŞÜPHELERİM HAYATIMI KURTARDI"

Kalp kapağındaki bozulmanın 20 yıldan fazladır devam ettiğini öğrendiğini belirten Şahin, "Hatta belki doğuştan bile olabileceği ortaya çıktı. Korona olmadığım anlaşılınca hızla başka bir hastaneye sevk edildim. Ertesi gün de acilen ameliyata alındım. Kalbimle ilgili bir sıkıntı olabileceğini, kalbimden şüphelendiğimi söyledim ama taşikardimi strese bağladılar, nefes darlığımı da korona zannettiler. Yaşım çok genç olduğu ve akciğer tomografimdeki buzlu cam görüntüsü nedeniyle kimsenin aklına kalp hastalığı gelmedi sanırım. Benim için çomak parmak, vücudumda bir dolaşım bozukluğuna işaretti; nefes darlığım ise akciğer değil kalp kaynaklıydı. Açıkçası mesleki şüphelerim hayatımı kurtardı." dedi.

"PROTEZ KAPAK TAKMAK ZORUNDA KALDIK"

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan, koronavirüs testi iki defa negatif çıkmasına rağmen Nadide Hemşire'nin nefes darlığı şikayetinin devam ettiğine belirterek, “Tomografisindeki akciğer görüntüsü de düzelmişti ama nefes darlığı şikayeti geçmemişti. İşte orada aklımıza kalp hastalığı şüphesi geldi. Bu sebeple yapılan ekokardiyografide kalp kapaklarında kaçak olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında, kalp kapağında ani gelişen, ayrıca yapısal bir bozukluk da farkettik. Yapılan testlerde ise bunun, bakteriyel enfeksiyona ait bir bulgu olduğu ortaya çıktı. Bu tablo ile kalp ameliyatına aldık. Ameliyat gayet başarılı geçti. Aslında kalp kapağını tamir etmek ilk düşündüğümüz şeydi. Ameliyat sırasında bunu görüp anlamamız gerekiyordu. Ancak kalp kapağı tamirine uygun olmadığı anlaşılınca, protez kapak takmak zorunda kaldık.” dedi.

"HER NEFES DARLIĞI AKCİĞER KAYNAKLI OLMAYABİLİR"

Doç. Dr. Onan, “Nadide’nin durumu bize şunu gösteriyor. Salgın döneminde nefes darlığı şikayetiyle giden her hasta, öncelikli olarak tabii ki korona şüphesi ile değerlendiriliyor. Ancak nefes darlığının tek sebebi akciğer kaynaklı olmayabilir. Kalp hastalıklarına bağlı da gelişebilir. Bu nedenle Kovid şüphesi ortadan kalktıktan sonra ya da tedaviye rağmen iyileşmeyen nefes darlığı şikayetlerinde kesinlikle bir kalp değerlendirmesi yapılmalı." dedi.