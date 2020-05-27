Koronanın ayırdığı aile 3 ay sonra hasret giderdi

Antalya'da yaşayan Şermin Demiral, korona nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi üzerine şehir dışındaki babalarının yanına gönderdiği iki çocuğuna, 3 ay sonra kavuşabildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan, eşinden de bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Şermin Demiral, çocukları Suğra ve Süleyman'ı mart ayında babalarını görmeleri için 1 haftalığına Adapazarı'na gönderdi.

3 AY AYRI KALDILAR

Çocuklar babalarının yanındayken, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 ile giriş-çıkış kısıtlaması getirilince Demiral, yaklaşık 3 ay çocuklarını göremedi.

Daha sonra ise çocukların, annelerinin yanına gelebilmesi için gerekli izinler alındı.

ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Adapazarı'ndan babalarının getirdiği çocuklar, sabah saatlerinde 3 aydır göremedikleri anneleriyle kavuştu.

Birbirlerine sarılarak, hasret gideren anne ve çocukları, uzun süre gözyaşı döktü.

"İKİ BAYRAM YAŞADIM"

Şermin Demiral, en mutlu bayramı yaşadığını söyledi. Demiral, “Şu an çok mutluyum, iki bayramı birden yaşadım. Hiçbir bayramda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çocuklarımın olmadığı günlerim gerçekten çok zordu. Sürekli ne yiyorlar ne içiyorlar, orada mutlular mı, diye düşündüm. 3 ay boyunca yalnızca görüntülü görüşebildik. Telefon başında onlar orada, ben burada ağlıyordum." dedi.

"ANNEMİN KIZMASINI BİLE ÖZLEDİM"

Anneleriyle uzun süre hasret gideren çocuklardan Suğra Bakırtaş ise “Bu sene sınava gireceğim. Orada derslerime odaklanamıyordum. Annem hep aklımdaydı. Annemin kızmasını, uyarmasını bile özledim. Annemi görünce koşarak sarıldım" diye konuştu.

Süleyman Bakırtaş ise ağlayarak, annesini çok özlediğini söyledi.