Köyceğiz'de 2 metrelik yayın balığı kıyıya vurdu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ölü yayın balığı kıyıya vurdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Delta Plajı mevkisinde hareketsiz haldeki yayın balığını fark eden çevredekiler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, yayın balığını bulunduğu yerden aldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

"DAHA ÖNCE BU BÖLGEDE GÖRÜLMEDİ"

Ceylan, bu büyüklükteki yayın balığının bölgede daha önce görülmediğini belirterek, "Yaklaşık 2 metreye yakın yayın balığı olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışmayı başlattılar." dedi.