KPSS sınav ve başvuru takvimi 2026: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu

2026 KPSS’ye hazırlanan adaylar, sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı, lisans mezunları için her yıl uygulanırken, önlisans ve ortaöğretim mezunları için iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle adaylar, sınav takvimine göre çalışma programlarını önceden planlamak ve başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM’nin resmi duyurularını takip ediyor.

2026 KPSS sınav takvimi netleşti. Peki, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür)

Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026

Sonuç Tarihi: 7 Ekim 2026

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi)

1. Oturum: 12 Eylül 2026

2. Oturum: 13 Eylül 2026

KPSS B Grubu (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi)

Başvuru Tarihi: 1 Temmuz – 13 Temmuz 2026

Başvuru İşlemleri: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, yayınlanacak kılavuz doğrultusunda yapılacak

KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026

Başvuru Tarihi: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sonuç Tarihi: 30 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim (Lise)

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Başvuru Tarihi: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026